حرس الثورة الإيراني يكشف عن تزويد القوّة البحرية بمُسيّرات بعيدة المدى مُجهّزة بمنظومات الحرب الإلكترونية

وقال العميد إنّه جرى تزويد القوّة البحرية أيضاً، بصواريخ بالستية وكروز متطوّرة تعمل بتقنية الذكاء الصناعي تترواح مدياتها بين 300 و1000 كيلومتر.

أعلن قائد القوّة البحرية في حرس الثورة الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم السبت، أنّه جرى تزويد القوّة البحرية في حرس الثورة بمُسيّرات بعيدة المدى مُجهّزة بمنظومات الحرب الإلكترونية.

وقال العميد إنّه جرى تزويد القوّة البحرية أيضاً، بصواريخ بالستية وكروز متطوّرة تعمل بتقنية الذكاء الصناعي تترواح مدياتها بين 300 و1000 كيلومتر.

من جانبه، قال قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، على هامش مراسم تزويد القوّة البحرية للحرس بالتجهيزات العسكرية الجديدة إنّ “الأعداء يُريدون إيقاف حركة منجزاتنا العسكرية لكن قوتنا خرجت عن نطاق سيطرتهم”.

وأشار اللواء حسين سلامي، إلى أنّ بحرية حرس الثورة “حاضرة في أعماق البحار وتُدافع عن مصالح إيران في كافّة أرجاء العالم”.