غرق قاطرة مصرية في قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة نفط

غرق قاطرة اصطدمت بها سفينة في قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم السبت، اصطدام سفينة عملاقة بإحدى القاطرات داخل المجرى الملاحي للقناة، مما أسفر عن غرق القاطرة، وبدأت أعمال الإنقاذ لرفع القاطرة من المجرى، خلال الساعات المقبلة.

AP/Suez Canal Authority 2021 © السفينة التايوانية التي جنحت وارتطمت بضفة قناة السويس

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن التصادم وقع خلال عبور الناقلة العملاقة ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وترفع علم هونج كونج.

وأضاف أن" الحادث تسبب في حدوث فتحات في بدن القاطرة، مما أدى إلى دخول المياه إليها، ومن ثم غرقها، فيما جرى الدفع بفرق الإنقاذ البحري التابعة للهيئة، لإنقاذ طاقم القاطرة، لافتاً في بيان هيئة قناة السويس إلى أن طاقم القاطرة مكون من 7 أفراد، ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية".

يشار إلى أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وتحمل كلية 52 ألف طن، في وقت تنتظر السفينة حاليا في مدينة بورسعيد المصرية لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.