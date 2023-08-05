"قال الجيش الإسرائيلي بأن قواته لم تكن موجودة هناك وقت إطلاق النار، ويقدّر بأن معطان قتل برصاص مستوطنين"

تخشى أجهزة الأمن اللإسرائيلية ​​من هجمات انتقامية بعد مقتل الشاب قصي معطان، 19 عامًا، في قرية برقة، جنوب شرق مدينة رام الله الليلة الماضية (الجمعة) الذي قُتل بنيران مستوطنين من مستوطنة رمات ماغرون.

وبحسب المصادر الفلسطينية "أصيب قصي برصال الجيش الإسرائيلي التي اقتحم قرية برقة لحماية مستوطنين هاجموا القرية، فيما أعلنت وزارة الصحة عن مقتله لاحقا برصاص المستوطنين".

تم القبض على اثنين مشتبه بهم، أصيب أحدهم بجروح خطيرة ويخضع للتخديروالعلاج في مستشفى شعاري تسيديك في القدس. مشتبه آخر مقرّب من حزب "عوتسما يهوديت"، الذي شغل منصبًا رسميًا فيها حتى شهور قليلة مضت.

وعقب الحادث الخطير، زاد الجيش الإسرائيلي من حالة الاستنفار في الضفة الغربية وأعلن المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".

بعد الظهر، دفن الشاب الفلسطيني في رام الله بمشاركة المئات الذين لوحوا بأعلام فتح وهتفوا: "بالروح والدم نفديك يا شهيد". قالت والدته: "كان قوياً ولم يكن خائفاً من أي شيء. أخذوا أغلى ما لدي. هو شهيد وأنا فخورة به "وقالت عمته إن ابن أخيها" أراد حماية أرض قرية برقة من المستوطنين ".

وبحسب القناة الـ 13 العبرية: "ان مستوطنون من بؤرة عوز تسيون غادروا إلى قرية برقة، وأطلقوا النار نحو فلسطينيين، مما أسفر عن "مقتل" فلسطيني وإصابة آخرين.".

وقال الجيش الإسرائيلي بأن قواته لم تكن موجودة هناك وقت إطلاق النار، ويقدّر بأن معطان قتل برصاص مستوطنين.