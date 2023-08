عملية إطلاق نار في تل أبيب: وفاة أحد عناصر الدورية الأمنية متأثرا بجراحه

أعلن مركز ايخيلوف تل ابيب الطبي ببالغ الحزن عن وفاة تشين امير(42 عاما) حارس بلدية يافا، متزوج وأب لثلاث بنات، عندما منع هجومًا كبيرًا بجسده وأنقذ العديد من الأرواح بوفاته، ووافقت عائلته بسخاء على التبرع بأعضاء جسم لإنقاذ الأرواح.

وفي السياق كان مسعفون، قد أفادوا أن حارس أمن البلدية الذي اصيب بجروح خطيرة برصاص فلسطيني مساء السبت في تل ابيب توفي متأثرا بجراحه، قال ناطق بإسم الشرطة الإسرائيلية لـ i24NEWS إن تصرفات الحارس حالت دون وقوع هجوم "أكثر شناعة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"إنني أثني على أفراد الدورية الأمنية لبلدية تل أبيب - يافا على يقظتهم واشتباكهم، وبالتالي إحباط هجوم أكثر خطورة" وتابع" قواتنا الامنية ستصف الحسابات مع كل من يسعى لمهاجمتنا ".