قيادي في السلطة الفلسطينية يدعو لإدارج حزب "عوتسما يهوديت"على قائمة "المنظمات الإرهابية"

طالب حسين الشيخ إدراج حزب’عوتسما يهوديت’ الذي يرأسه إيتمار بن غفير"على قائمة "المنظمات الإرهابية" لـ"تاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين".

طالب قيادي في السلطة الفسطينية في الضفة الغربية، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إدراج حزب ’عوتسما يهوديت’ الذي يرأسه إيتمار بن غفير"على قائمة "المنظمات الإرهابية" لـ"تاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين".

وأشار حسين الشيخ على تطبيق"إكس" إلى "قيام عضو في حزب عوتسما يهوديت يوم أمس بإطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله"

وكان شاب فلسطيني قد قتل، أمس الجمعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.