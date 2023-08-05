English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • قيادي في السلطة الفلسطينية يدعو لإدارج حزب "عوتسما يهوديت"على قائمة "المنظمات الإرهابية"

قيادي في السلطة الفلسطينية يدعو لإدارج حزب "عوتسما يهوديت"على قائمة "المنظمات الإرهابية"

i24NEWS

دقيقة 1
ايتمار بن غفير وباروخ مارزل خلال مناقشة شطب "عوتسماه يهوديت" بالمحكمة العليا 22 آب 2019
Yonatan Sindel/Flash90ايتمار بن غفير وباروخ مارزل خلال مناقشة شطب "عوتسماه يهوديت" بالمحكمة العليا 22 آب 2019

طالب حسين الشيخ إدراج حزب’عوتسما يهوديت’ الذي يرأسه إيتمار بن غفير"على قائمة "المنظمات الإرهابية" لـ"تاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين".

طالب قيادي في السلطة الفسطينية في الضفة الغربية، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إدراج حزب ’عوتسما يهوديت’ الذي يرأسه إيتمار بن غفير"على قائمة "المنظمات الإرهابية" لـ"تاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين".

Video poster

 وأشار حسين الشيخ على تطبيق"إكس" إلى "قيام عضو في حزب عوتسما يهوديت يوم أمس بإطلاق النار على مواطن فلسطيني في قرية برقة شرق رام الله"

وكان شاب فلسطيني قد قتل، أمس الجمعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق