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الولايات المتحدة تدين هجوم المستوطنين "الإرهابي" الذي أدى إلى مقتل شاب فلسطيني

i24NEWS

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Elisha Yered, suspected of being involved in the death of 19-year-old Palestinian Qusai Jamal Maatan in the West Bank village of Burqa.
Chaim Goldberg/Flash90Elisha Yered, suspected of being involved in the death of 19-year-old Palestinian Qusai Jamal Maatan in the West Bank village of Burqa.

أدانت الولايات المتحدة صباح اليوم الأحد الأحداث العنيفة التي اندلعت أمس السبت في قرية برقة شرق رام الله في الضفة الغربية والتي أسفر عنها مقتل شاب فلسطيني

أدانت الولايات المتحدة صباح اليوم الأحد الأحداث العنيفة التي اندلعت أمس السبت في قرية برقة شرق رام الله في الضفة الغربية والتي أسفر عنها مقتل شاب فلسطيني (19 عاما)برصاص أحد المستوطنين بعد اشتباكات على خلفية حق المرعى في أراض فلسطينية.

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وطالب قيادي في السلطة الفسطينية في الضفة الغربية، مساء السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إدراج حزب ’عوتسما يهوديت’ الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"على قائمة "المنظمات الإرهابية" لـ"تاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين".

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