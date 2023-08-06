اعتقال مساعد سابق لوزير الأمن القومي على خلفية إطلاق النار على شاب فلسطيني في الضفة الغربية

تفيد المعلومات أنه تم اعتقال شخصين على ارتباط بحادث إطلاق النار على قصي جمال معطان 19 لكن لم تتم الإشارة إلى ضلوع مساعد بن غفير نفسه بمقتل الشاب

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية يوم السبت اثنين من المتطرفين اليهود يشتبه بأنهما على صلة بحادث إطلاق النار المميت في الضفة الغربية يوم الجمعة. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد المشتبه بهم هو متحدث سابق باسم نائب إسرائيلي معروف بمواقفه اليمينية المتشددة.

تفيد المعلومات حتى الساعة، أنه لا يشتبه في ضلوع المساعد السابق لعضو البرلمان الذي لم تذكر اسمه من حزب إيتمار بن غفير عوتسما يهوديت بإطلاق النار على قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا.

في بيان صدر في وقت سابق أمس السبت، نقل الجيش الإسرائيلي عن تقارير وشهود فلسطينيين قولهم إن اشتباكات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين كانوا يرعون الأغنام بالقرب من قرية برقة.

وقال الجيش إن الجانبين تبادلا إلقاء الحجارة وأطلق الفلسطينيون الألعاب النارية و"أطلق مستوطنون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين".

واضاف ان "نتيجة المواجهة قُتل فلسطيني واصيب اربعة آخرون وعثر على سيارة فلسطينية محترقة واصيب عدد من المدنيين الاسرائيليين من جراء رشقهم بالحجارة".

يذكر أن قياديا في السلطة الفلسطينية طالب مساء السبت، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إدراج حزب ’عوتسما يهوديت’ الذي يرأسه إيتمار بن غفير"على قائمة "المنظمات الإرهابية" لـ"تاريخه الشخصي والحزبي في التحريض على قتل الفلسطينيين".