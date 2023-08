الفلسطيني منفذ الهجوم في تل أبيب عضو في الجهاد الإسلامي

صرح جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي إن منفذ الهجوم في تل أبيب أمس السبت كان عضوا في حركة الجهاد الإسلامي.

وكان قائد في الشرطة الإسرائيلية قد أفاد بأن المهاجم الفلسطيني الذي قتل بمسدس كان يحمله رجل أمن تابع لبلدية تل أبيب السبت، هو كامل أبو بكر وفق تقارير فلسطينية من قرية رمانة القريبة من جنين ويبلغ من العمر 27 عاما.

وأشادت حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية بالهجوم ووصفته بأنه "رد مناسب على جرائم النظام الصهيوني في الضفة الغربية".

وتم الكشف في وقت سابق عن أن المهاجم الفلسطيني أكد نيته أن يصبح "شهيدا" في رسالة حملها معه.