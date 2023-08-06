دول خليجية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان ورئيس الوزراء يدعو إلى تهدئة المخاوف

الكويت وقطر والبحرين كانت آخر الدول التي أصدرت تحذيرات حثت رعاياها في لبنان على توخي الحذر وتجنب "مناطق الاضطرابات الأمنية" " لكنها دعتهم إلى المغادرة

قامت العديد من الدول خلال عطلة نهاية الأسبوع بنصح مواطنيها بتجنب لبنان، وسطصراع مسلح في مخيم عين الحلوة أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب البلاد. وأدت الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة إلى مقتل ما لا يقل عن 13 وإصابة عدد أكبر.

وكانت دول الخليج الثلاث، الكويت وقطر والبحرين، آخر الدول التي أصدرت تحذيرات حثت رعاياها في لبنان على توخي الحذر وتجنب "مناطق الاضطرابات الأمنية" لكنها دعتهم إلى المغادرة.

Mahmoud Zayyat/AFP مسلح يختبئ وسط اشتباكات بين حركة فتح وإسلاميين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

أصدرت ألمانيا بيانًا مشابهًا، حذرت فيه مواطنيها من السفر إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، من بين مناطق أخرى. ونصحت بريطانيا بعدم "السفر إلا للضرورة" إلى أجزاء من جنوب البلاد، ولا سيما مخيم عين الحلوة للاجئين بالقرب من مدينة صيدا.

طالبت السعودية، مساء الجمعة، مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، في أقوى تحذير صدر حتى الآن. وشددت السفارة على "أهمية احترام حظر السفر الى لبنان".

حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي تهدئة المخاوف يوم السبت، وتحدث مع رؤسائه الأمنيين لافتا إلى أن الوضع "لا يدعو إلى القلق أو الذعر". وأضاف أنه كان هناك "تقدم كبير" في حل العنف في عين الحلوة.

Hezbollah Media Relations Office, via AP زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله ، من اليمين ، يلتقي بإسماعيل هنية ، زعيم حركة حماس الفلسطينية ، في بيروت ، لبنان ، 29 يونيو ، 2021.

ناشد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، يوم الأربعاء حزب الله "بمحاولة اعادة الوضع الى ما كان عليه". كما ناقش الاضطرابات المستمرة مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وبحسب اتفاقية عام 1969 ، مُنع الجيش اللبناني من دخول المخيمات الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، قاموا ببساطة بنشر القوات حول المخيم.

بدأ القتال بعد إطلاق النار على مسلح عضو في تنظيم إسلامي في المخيم، في إطار نزاع أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية، بما في ذلك مقتل قائد فتح أبو أشرف العرموشي، قائد قوات الأمن الفلسطينية في المخيم.

مخيم عين الحلوة، الذي أنشأته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1948، هو الأكبر بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعيش فيه حوالي 80.000 من أصل نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان ككل. ووفقا لهيئة إنقاذ الطفولة التابعة للأمم المتحدة فقد تسبب الصراع بين الفصائل المتناحرة في المخيم بنزوح 20 ألفا بينهم نحو 12 ألف طفل.