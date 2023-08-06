بن غفير بعد أحداث بُرقة: كل من يدافع عن نفسه من إلقاء الحجارة يستحق وسام تقدير

غانتس: "ثمن صمت قيادتنا الوطنية وعدم دعمها للقوى الأمنية وحقيقة أن أعضاء الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المتطرفين هي وصمة عار لن تزول عن صورتنا وخطر على أمننا"

في رده على أحداث برقة ومقتل الشاب الفلسطيني برصاص أحد المستوطنين خلال مواجهات عنيفة الجمعة، تخللها تبادل لإلقاء الحجارة بين الفلسطينيين والمستوطنين قال وزير الأمن القومي: "سياستي واضحة. أي شخص يدافع عن نفسه من إلقاء الحجارة يجب أن يحصل (من السلطات) على وسام تقدير".

وتابع بن غفير "أتوقع من قائد لواء السامرة، عوزي ليفي، أن يتقدم في التحقيق بسرعة وأن يجري تحقيقًا شاملاً أيضًا مع جميع المشاغبين العرب الذين ألقوا الحجارة وحاولوا قتل اليهود".

أشارت التحقيقات إلى ان إليشاع ييرد، المتحدث السابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ (عوتسما يهوديت)، ويحيئيل اندور من مستوطنة عوفرا، هما المستوطنان المشتبه بهما في التسبب بمقتل الفلسطيني بالقرب من قرية برقة يوم الجمعة. تم تمديد اعتقالهما لخمسة أيام، وعدلت الشرطة عن قرارها توجيه تهمة الشروع بالقتل لتستبدلها بجرم التسبب في الموت.

في غضون ذلك حذر رئيس معسكر الدولة عضو الكنيست، بيني غانتس، من مغبة التغاضي عن نشوء قاعدة للإرهاب القومي اليهودي وفق تعبيره، في المستوطنات في الضفة الغربية. وقال في تغريدة: "يتطور أمامنا إرهاب قومي يهودي خطير - إحراق منازل ومركبات وإطلاق نار والعديد من حوادث الاعتداء. تصرفات منفلتة عن المسار القانوني حدّ إلحاق الأذى بجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتابع غانتس يقول "إن حادثة برقة، مهما كانت الظروف، تنضم إلى سلسلة الأحداث التي تشغل قوات الأمن بمطاردة الإسرائيليين بدلاً من حمايتهم". وبحسبه، فإن "ثمن صمت قيادتنا الوطنية، وعدم دعم هذه القيادة للقوى الأمنية ورؤساء الجهاز الأمني، وحقيقة أن أعضاء الحكومة والائتلاف يدعمون هؤلاء المتطرفين هي وصمة عار لن تزول عن صورتنا، وخطر على أمننا".

أما رئيسة حزب العمل النائبة ميراف ميخائلي فدعت إلى طرد عائلة "المستوطن المخرب" الذي قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان (19 عاما).

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الشاباك رونين بار حذر الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن "الإرهاب اليهودي يؤجج الإرهاب الفلسطيني - وأن المستفيدين هم حماس والجهاد الإسلامي" وفق ما جاء في موقع واينت.

كما لفت رئيس الشاباك عناية نتنياهو إلى الخطورة الكامنة في ذهاب بعض المستوطنين الى القرى العربية لتنفيذ أعمال انتقامية فهم قد يقعون أسرى في قبضة الفلسطينيين. وأشار بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بتدريب الجنود على خلفية الانتشار الواسع لكتائب الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية.