ووفقا لمواقع إسرائيلية عملت القوات بموجب تعليمات صادرة عن جهاز الشاباك الإسرائيلي.

قامت قوات الجيش الاسرائيلي والقوات الخاصة، اليوم الأحد، بإطلاق النيران تجاه مركبة في قرية جنوبي جنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلخين فلسطينيين ووفقا للشبهات فإنهما كان في طريقهما لتنفيذ عملية. وعثر على بندقية من طراز M-16 في السيارة.

قتل المطلوبين الثلاثة خلال نشاط مشترك للقوات الخاصة "اليمام"، حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بموجب تعليمات صادرة عن جهاز الأمن العام "الشاباك"، وتجري التقحقيقات حاليا إن كان الثلاثة مرتبطين بعمليات إطلاق نار اضافية. ولم تسفر العملية الأمنية عن اصابات لدى القوة الأمنية الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك للجيش ، الشاباك وحرس الحدود ذكر أن "قوات الأمن الإسرائيلية تحركت لازالة تهديد فوري وتحييد خلية مسلحة خرجت من مخيم جنين في طريقها لتنفيذ عملية. قائد الخلية الذي قتل هو نايف أبو صويص (26 عاما) من مخيم جنين، كان متورطا بنشاط عسكري ضد قواتنا ودفع أنشطة عسكرية بتوجيه جهات عدائية من قطاع غزة".

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانييل هجاري تطرق الى تحييد المجموعة وقال :"هذه كانت عملية دقيقة، هامة وسريعة لفرقة السامرة، قيادة المركز، الشاباك واليمام، وهي المرة الثانية للجيش الإسرائيلي في منطقة جنين خلال الأسبوع الأخير، الخلية بدأت السير في ساعات الظهر على لطرق 60 تجاه مافوه دوتان وتم تحييدها بالقرب من قرية عرابة في كمين لقوات اليمام، استخبارات الشاباك وجه المقاتلين وقدم لهم معلومات دقيقة حول عدد المسلحين في المركبة، ثلاثة بالعدد. كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية ولذلك عملنا على منعهم وتحييدهم. للثلاثة لا يوجد بالضرورة انتماء تنظيمي".