بعد ضغوطات أمريكية: الكابينيت الإسرائيلي يناقش تسهيلات للفلسطينيين

تمارس على نتنياهو ضغوطات من قبل سموتريش وبن غفير لعدم المصادقة عليها، في حين تشدد الإدارة الامريكية على اصدارها

عقد المجلس الأمني المصغر جلسة خاصة اليوم من المتوقع أن يناقش خلالها سلسلة من التسهيلات للفلسطينيين، وذلك بعد ضغوطات أمريكية. وفي اعقاب عملية إطلاق النار أمس والوضع الأمني المتوتر، قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية أن يطرح الموضوع للنقاش، لكن لن يكون تصويت عليه. وبسبب عطلة الكنيست لن تعقد جلسة الحكومة اليوم.

وتمارس على رئيس الحكومة الاسرائيلية ضغوطات من جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لحثة على عدم طرح الموضوع، ومن جانب آخر هناك ضغوطات أمريكية للمصادقة على التسهيلات. وفي النهاية حسم نتنياهو قراره نحو تسوية بعدم إجراء تصويت على القرار. منسق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان والمسؤولين ذوي الصلة تم إطلاعهم على التفاصيل.

من المتوقع أن يعرض جهاز الأمن الإسرائيلي أمام رئيس الوزراء قضيتين مركزيتين بالشأن الفلسطيني، والتي تقض مضجع الجهاز الأمني خلال الأشهر الأخيرة وإدارة بايدن، وهي مشروع قانون يتم دفعه هذه الفترة تسعى عمليا خصم مبلغ مالي من الأموال الفلسطينية المجمدة من التي خصمت من المقاصة، وسيتم من خلالها دفع تعويضات لعائلات المتضررين من العمليات المسلحة، بموجب قرار صادر عن المحكمة.

وحذر جهاز الأمن الجهاز السياسي، إنه بحسب تقديراتهم، في حال تواصلت هذه الخطوة فإنها ستفرغ خزينة السلطة وستقود عمليا الى تسريع عملية انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا.