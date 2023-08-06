القوات الإسرائيلية ترسم خريطة منزل الفلسطيني منفذ الهجوم في تل أبيب

وخلال العملية ألقى مسلحون فلسطينيون عبوات ناسفة على قوات الأمن الإسرائيلية التي ردت بالذخيرة الحية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

رسمت قوات الأمن الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، خريطة لمنزل منفذ عملية اطلاق نار التي تسببت في وفاة حين امير(42 عاما) حارس بلدية تل أبيب/ يافا، بعد أن منع هجومًا كبيرًا من خلال تصديه للمنفذ بحسده.

وتم رسم الخرائط استعدادًا لهدم المنزل المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، ألقى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الشاباك وشرطة حرس الحدود القبض على أربعة مطلوبين في قرى بالضفة الغربية بالقرب من مدينة الخليل.

وخلال العملية ألقى مسلحون فلسطينيون عبوات ناسفة على قوات الأمن الإسرائيلية التي ردت بالذخيرة الحية. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكان الناطق بإسم الشرطة الإسرائيلية لـ i24NEWS قال إن تصرفات الحارس حالت دون وقوع هجوم "أكثرخطورة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"أنا أثني على أفراد الدورية الأمنية لبلدية تل أبيب - يافا على يقظتهم وتحركهم السريع، وبالتالي إحباط هجوم أكثر خطورة" وتابع" قواتنا الأمنية ستصفي الحسابات مع كل من يسعى لمهاجمتنا ".

وأشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيان بالهجوم ووصفته بأنه "رد مناسب على جرائم النظام الصهيوني في الضفة الغربية".

صرح جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي أن منفذ الهجوم في تل أبيب أمس السبت كان عضوا في حركة الجهاد الإسلامي.