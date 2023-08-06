حماس تحكم بالإعدام على 7 أشخاص بتهمة "التعاون" مع إسرائيل

وقالت السلطات إن السجناء السبعة الذين حكم عليهم اليوم الأحد سيتم شنقهم. كما حددوا أن عقوبة السجن المؤبد في غزة تصل إلى 25 سنة.

قامت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بإصدار حكما بالإعدام بحق 7 أشخاص بدعوى إدانتهم بـ"التخابر والتعاون" مع إسرائيل.

وقالت السلطات إن السجناء السبعة الذين حكم عليهم اليوم الأحد سيتم شنقهم. كما حددوا أن عقوبة السجن المؤبد في غزة تصل إلى 25 سنة.

بموجب القانون الفلسطيني ، يتطلب حكم الإعدام موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. ومع ذلك، منذ أن سيطرت جماعة حماس على غزة في عام 2007، تم تجاهل هذا المطلب.

في عام 2022 وحده صدر ما لا يقل عن 17 حكماً بالإعدام في غزة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أُعدم فلسطينيان أيضًا بتهمة التعاون مع إسرائيل، بينما حكم على اثنين آخرين بالإعدام وسجن أربعة آخرين مدى الحياة لنفس التهم في أبريل / نيسان الماضي.