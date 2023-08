ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق تأخير دب رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية من دبي إلى بغداد، حيث أظهر محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب الذي فر من قفصه خلال تواجده على متن الطائرة وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أوامر لوزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول شكوى بوجود خلل بإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، ما انعكس سلبا على أدائها.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان، إنّ شكوى وردت حول "خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية"، وأضاف، أنّ رئيس الحكومة وجه وزير النقل بـ "فتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلباً على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين".

ومن جانب آخر، أصدرت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة الماضي، اعتذارا إثر تأخر رحلة عودة من مطار دبي نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة.

ونشرت الخطوط الجوية بيانا أقرت فيه بوقوع حادثة "خارجة عن إرادتها"، على متن الرحلة من بغداد إلى دبي، والتي أقلت دبا أيضا.

وقالت الشركة، إن إجراءات شحن الدب "جرت بطريقة أصولية، بإجراءات معتمدة عالميا، عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى (IATA)".

وبينت أن الدب "خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقبه إلى خارج الطائرة".