مسؤول أوكراني كبير يؤكد أن "محادثات السلام الجارية في السعودية مثمرة وصادقة "

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك: "لقد أجرينا محادثة صريحة ومفتوحة للغاية، تمكن خلالها ممثلو كل دولة من التعبير عن موقفهم ورؤيتهم".

قال مسؤول كبير من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن محادثات السلام الجارية اليوم الأحد، في جدة بالسعودية بمشاركة أكثر من 40 دولة، بأنها تعد مثمرة حتى الآن.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك: "لقد أجرينا محادثة صريحة ومفتوحة للغاية، تمكن خلالها ممثلو كل دولة من التعبير عن موقفهم ورؤيتهم".

وأضاف يرماك أن جميع المشاركين أظهروا التزام بلدانهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ووصف مشاورات السلام بأنها "مثمرة للغاية".

ومن بين المشاركين مسؤولون كبار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والصين والهند وجنوب إفريقيا وتركيا.

يشار إلى أن روسيا ليست ممثلة في محادثات جدة، ومن المتوقع أن يستمر الاجتماع حتى يوم الأحد.

وانطلقت في مدينة جدة السعودية أمس السبت، لمدة يومين محادثات سلام بشأن الأزمة الأوكرانية بمشاركة مستشاري الأمن الوطني ومسؤولين من حوالي 30 دولة. وتعيش أوكرانيا أزمة كبيرة بسبب حربها مع روسيا منذ شهور، وتسعى السعودية من المحادثات الحالية لإيجاد حلول ومخرج للأزمة.