احتجاجا على الجريمة بالمجتمع العربي: مشاركة واسعة في " مسيرة الاموات" وسط تل ابيب

المسيرة تأتي احتجاجا على العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي والتي ادت الى مقتل 140 ضحية

انطلقت اليوم "مسيرة الأموات" مسيرة صامتة لضحايا الجريمة في المجتمع العربي، والتي انطلقت الساعة السابعة مساء من ساحة "هبيما" وسط الى تل أبيب حتى متحف "تل أبيب"، وهم يجملون نعوشا مزيفة لـ 140 ضحية جريمة قتل، مطالبين للحد من الجريمة في المجتمع العربي.

ويهدف منظمو الحدث الذي من خلال إظهار 140 نعشا وسط تل أبيب بأن يخلق الأمر صدى في المجتمع الإسرائيلي كله، ويعكس هذا الرعب الذي يعيشه المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة وخصوصا هذا العام من استفحال الجريمة.

وشارك في الحدث الآلاف من المواطنين العرب واليهود بما يشمل عائلات ضحايا الجريمة في المجتمع العربي. واختار المنظمون شعار "مجتمع واحد، مصير واحد، صرخة واحدة". وأوضح المنظمون أن الملابس البيضاء التي يرتدينها عشرات النساء اللواتي يسرن في طابورين ترمز الى الميت "الكفن" ويرتدي المنظمون سترات بيضاء "من أجل الأمل والحياة".

Avshalom Sassoni/Flash90 أفراد من المجتمع العربي يحملون النعوش المزيفة أثناء احتجاجهم على العنف في مجتمعهم ، في ساحة حبيمة في تل أبيب في 6 أغسطس 2023

وقبل المسيرة نشرت جمعية "أطباء لحقوق الانسان" استطلاعا عن العنف في المجتمع العربي أجرته شركة "بانيل برويكت" ، وأظهرت نتائجه ان العرب يخشون أكثر من اليهود على سلامتهم الشخصية، ويشعرون أكثر بالاحباط والخوف ويقضون وقتا أقل في الحيز العام. 44٪ من العرب يخشون سلامتهم إلى حد كبير إلى حد كبير مقارنة بـ 30٪ من اليهود. يثير العنف في المجتمع الخوف والقلق لدى 66٪ من العرب مقابل 63٪ من اليهود. 34٪ من العرب يعانون من الاكتئاب بعد هذه الظاهرة مقابل 28٪ من اليهود.

وتشير النتائج الى أن العنف موجود في كل البيئات، لكل بشكل أساسي في الحيز العام، 63% من المستطلعين قالوا انهم تعرضوا للعنف خلال العام الماضي، تعرضوا لها في الحيز العام، 28% في مكان العمل، و19% في البيت. من بين اولئك الذي تعرضوا للعنف العام الماضي، 90% واجهوا عنفا كلاميا. ابلغ عرب أكثر من اليهود عن تعرضهم للعنف الجسدي- 32% مقابل 21%.

Avshalom Sassoni/Flash90 أفراد من المجتمع العربي يحملون النعوش المزيفة أثناء احتجاجهم على العنف في مجتمعهم ، في ساحة حبيمة في تل أبيب في 6 أغسطس 2023.

Avshalom Sassoni/Flash90 أفراد من المجتمع العربي يحملون النعوش المزيفة أثناء احتجاجهم على العنف في مجتمعهم ، في ساحة حبيمة في تل أبيب في 6 أغسطس 2023

Avshalom Sassoni/Flash90 أفراد من المجتمع العربي يحملون النعوش المزيفة أثناء احتجاجهم على العنف في مجتمعهم ، في ساحة حبيمة في تل أبيب في 6 أغسطس 2023