بوريطة يسلم رسالة خطية من العاهل المغربي لولي العهد السعودي بشأن "تعزيز العلاقات"

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها"

أرسل العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية تتمحور حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن "الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

وأوضحت الوكالة أن "خالد بن عبد الرحمن العيسى، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث تسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد.

وجرى خلال استقبال المسؤولين، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".