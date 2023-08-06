جاء هذا في اعقاب خطوات احتجاجية قام بها حراس الأمن الإسرائيليين وعدم استجابة السلطات لطلباتهم

أمر رئيس جهاز الشاباك رونين بار بتقليص كبير في عدد حراس الأمن السريين في رحلات الشركات الإسرائيلية "ال عال"، "اركيع" و"يشراير"، وذلك بعد مشاركتهم في "إضراب " اثر رفض الدولة تحسين ظروفهم، وهذا الأمر قاد جهاز الشاباك الى اعادة النظر بالحاجة لهم بعد 50 عام من استخدامهم. وكان رئيس الشاباك رونين بار غضب منهم وصادق على تغيير كبير يؤدي الى التقليل من عددهم، وفقا لقناة N12 الاسرائيلية.

ولد جهاز أمن الدولة للرحلات الجوية الإسرائيلية نهاية الستينات، بعد استهداف منظمات فلسطينية الطائرات الاسرائيلية ووقوع عدد من عمليات الخطف والاعتداءات المسلحة.

ويرتكز الجهاز على جمع معلومات استخباراتية، استجواب الركاب، وجود حراس أمن سريين في الرحلات الجوية، فحص مضاعف لحقائب الركاب، التعاون مع سلطات الطيران والمطارات الأجنية. منذ العقد الماضي وبعد محاولة إسقاط طائرة شركة "اركيع" في كينيا، أُضيف إليها أيضًا أنظمة "الدفاع الجوي" ضد الصواريخ التي تحملها الطائرات الإسرائيلية وفقًا للتحذيرات.

1969.

يتم إدارة الجهاز الأمني للدولة من قبل شركة "ال عال" والمسؤولة عن توفير الحراس الجويين والبريين ايضا لرحلات "يسراير" و"اركيع" المنافستين، وتقدم الدولة لشركة "ال عال" ميزانية سنوية بقيمة 170 مليون دولار، بما يشمل الاحتفاظ بحراس أمن إسرائيليين في الخارج، والشاباك هو المشرف المهني على هذا النشاط.

وفي وقت سابق من هذا العام، طالب حراس الأمن السريين في الرحلات تحسين أجورهم، وزيادة نفقات المعيشة الخاصة بهم عند السفر ، والتي قلصت كما قلصت لباقي موظفي الدولة خلال فترة الكورونا، واستيعاب عدد أكبر من الحراس الثابتين وغيرها. وبعد عدم توفر ميزانية تلبي طلباتهم، قاموا وفقا لجهات أمنية في القطاع ، بتشويش العمل :"موجات طلب عطل مرض"، وطلبوا الخروج للعطل كمجموعة واحدة كبيرة.

رئيس الشاباك رونين بار قال خلال جلسة اجريت لمناقشة الموضوع "هم لن يبتزوني"، وأمر باعادة النظر بالحاجة الى حراس سريين. ادت المراجعة الى تغيير التصور واقرت أنه يمكن الاكتفاء بعدد من أقل من الحراس السريين، والذين يتم وضعهم في الرحلات استنادا الى نوعية الوجهة ومستوى التهديد. وليس وفقا لبرنامج عمل ثابت. نشاط الحراسة البرية سيتواصل كما هو عليه.ونشاط الحراس السريين في الجو سيتم بحسب المعطيات التي حددت، مع الاستخدام الأمثل للقوى العاملة ، بدأ التغيير في المجال هذا الشهر ، خلال فترة الذروة لنشاط الطيران.