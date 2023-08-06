تقرير: نتنياهو يؤكد أن الإصلاح القضائي يقترب من نهايته

وأكد نتنياهو، أنه "لا ينوي متابعة جميع الإصلاحات القضائية التي خططت لها حكومته في البداية"، وقال: "هذا ما بقي لفعله، لا أعتقد أننا بحاجة إلى تشريع أشياء أخرى".

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة اليوم الأحد، مع وكالة الأنباء الدولية بلومبرغ ، عن نواياه فيما يتعلق بمواصلة الإصلاح القضائي في إسرائيل، مشيرا إلى أن "هدفه التالي والأخير سيكون تعزيز التغيير في تكوين لجنة اختيار القضاة، ومن ثم سيتم إغلاق باب الإصلاح بشكل نهائي".

وأكد نتنياهو، أنه "لا ينوي متابعة جميع الإصلاحات القضائية التي خططت لها حكومته في البداية"، وقال: "هذا ما بقي لفعله، لا أعتقد أننا بحاجة إلى تشريع أشياء أخرى".

وأوضح نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية أخرى، أنه يريد "تجنب التطرف"، وقال "بين أكثر محكمة عدل تشددًا على هذا الكوكب ومجلس تشريعي قادر على إبطال أي قرار صادر عن العدالة، يجب أن يكون هناك توازن. وهذا ما نحاول استعادته".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، " أتمنى ألا نقع في أزمة دستورية. أعتقد أن ذلك لن يحدث ، وأن هناك طريقة للتوصل إلى حل وسط عادل ".

في هذه المقابلة مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة، حاول رئيس الوزراء أيضًا نقل رسالة مطمئنة، في سياق الاضطرابات الاقتصادية التي تضرب إسرائيل. وشدد زعيم الليكود بشكل ملحوظ على أن إسرائيل "لا تحظى بالتقدير الكافي". وقال "عليك الاستثمار في إسرائيل. استثمار الأموال في البلاد هو استثمار ذكي".

منذ الاضطراب السياسي والاجتماعي في إسرائيل بسبب الإصلاح القضائي، اعتاد بنيامين نتنياهو على التعبير عن نفسه في وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة الأمريكية.