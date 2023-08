تقرير: مقتل أربعة جنود سوريين في قصف جوي منسوب لإسرائيل على منطقة دمشق

قُتل أربعة جنود سوريين وأُصيل أربعة آخرون في غارة جوية منسوبة لإسرائيل، فجر اليوم الاثنين، بحسب التلفزيون الرسمي للدولة. ووفقا لأخبار سانا، فقد ردت الدفاعات الجوية على هجوم منسوب لإسرائيل على منطقة دمشق قادما من مرتفعات الجولان.

وقال مصدر عسكري للقناة إن الهجوم وقع قرابة الساعة 2:20 بالتوقيت المحلي وتسبب في بعض الأضرار المادية، حيث أُسقطت عدة صواريخ إسرائيلية أثناء استهدافها مواقع قرب دمشق.

ولم تصدر أي تعليقات من جانب إسرائيل الرسمية على التقرير، جريا على عرف تتبعه. ومع ذلك، صرحت إسرائيل أنها لن تتسامح مع زيادة الميليشيات الإيرانية أو المدعومة من إيران في سوريا.