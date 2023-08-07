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شركات سعودية وتركية توقع اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيرة

i24NEWS

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية (واس) نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز (إلى اليمين) وهو يرحب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليسار) عند وصوله إلى جدة في 17 يوليو 2023.
SPA / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية (واس) نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز (إلى اليمين) وهو يرحب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليسار) عند وصوله إلى جدة في 17 يوليو 2023.

تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية

وقعت شركات سعودية وتركية الأحد، اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وقع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الرئيس التنفيذي المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد ووقعها عن مثيلتها التركية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.

تأتي هذه الاتفاقية استكمالا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية في خطوة تستهدف رقع جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية للمملكة. 

أشارت "واس" إلى أن الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وقعت مذكرتي تفاهم مع شركتي "إسلسان" و"روكتسان" التركيتين، وذلك لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرة وتصنيعها داخل المملكة. 

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام الشهر الماضي بجولة خليجية زار خلالها قطر والإمارات والسعودية هي الأولى له بعد إعادة انتخابه في أيار / مايو، وقع خلالها على صفقات تهدف الى تعزيز التعاون الإقليمي مع البعد العربي والإسلامي الذي عرف تراجعا في السنوات الأخيرة، بفعل التطورات السياسية.

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