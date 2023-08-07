الضفة الغربية: اعتقال خمسة فلسطينيين يشتبه بتورطهم في أحداث قرية برقة

ويفيد التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، بأن إندور جاء قادما من بؤرة عوز تسيون الاستيطانية غير القانونية إلى الأراضي المجاورة لقرية برقة حوالي الساعة السابعة

قامت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي صباح الإثنين باعتقال خمسة فلسطينيين بشبهة ضلوعهم في المشاركة في الأحداث العنيفة التي اندلعت في قرية برقة القريبة من رام الله، وراح ضحيتها في إطلاق نار من قبل أحد المستوطنين الشاب قصي معطان (19 عاما).

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل فور وقوع الحادث المستوطنين الإسرائيليين يحيئيل اندور من عوفرا الذي أطلق النار على معطان وأرداه قتيلا ثم تعرض هو بنفسه للإصابة في رأسه إضافة إلى إليشاع ييرد المستشار البرلماني السابق للنائبة في الكنيست ليمور صون هار ميلخ.

ويفيد التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، بأن إندور جاء قادما من بؤرة عوز تسيون الاستيطانية غير القانونية إلى الأراضي المجاورة لقرية برقة حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة، وبعدها اندلعت اشتباكات عنيفة في المكان.

يشار إلى أن كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتهم الجيش بالاختفاء عن الأنظار فيما يقول الجيش إن القوة الأولى مرفقة برجال شرطة وصلت إلى النقطة الساعة 21:20 ، بعد أن لم يتلقوا بلاغًا من المستوطنين عن الحادث لمدة ساعتين تقريبًا.

ويفيد موقع واينت أن الحادث وقع يوم الجمعة على بعد حوالي 240 مترًا من السطر الأول من البيوت في القرية على بعد كيلومتر ونصف بقياس الخط الجوي عن بيوت البؤرة الاستيطانية، وهو ما يعني أن وفقا لمصادر الجيش الإسرائيلي أن المستوطن إندور تواجد مع ماشيته على أرض فلسطينية خاصة.

دافع الائتلاف الحاكم في إسرائيل عن إندور المتورط بقتل الشاب الفلسطيني لا سيما وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الذي قال إنه كل من يدافع عن نفسه من الحجارة يستحق الحصول على وسام تقدير.

من جانبها، أدانت الولايات المتحدة صباح الأحد الأحداث العنيفة التي اندلعت في قرية برقة شرق رام الله في الضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني (19 عاما)برصاص أحد المستوطنين ووصفت هجوم المستوطنين بـ "الإرهابي". كما ارتفعت أصوات من المعارضة النيابية الإسرائيلية تستنكر الاعتداء على الفلسطينيين أبرزهم رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي.