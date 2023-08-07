إسرائيل: مسؤول في الجيش يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية جراء تنامي "الإرهاب القومي اليهودي"

لفت هاجاري إلى تعذر القيام بالتدريبات على خلفية التصعيد الأمني الذي يلعب دورا في تأجيجه الإرهاب القومي اليهودي وهو امر مدعوم بالوقائع

صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيئيل هاجاري خلال حديث مع موقع واينت الإثنين أنه "في الأشهر الأخيرة هناك ارتفاع في الجريمة القومية والإرهاب القومي ما يدفع الفلسطينيين نحو الإرهاب".

جاءت أقوال هاجاري على خلفية أحداث نهاية الأسبوع الماضي في برقة التي انتهت بمقتل الشاب (19 عاما) قصي معطان حيث قال بوضوح "لامجال للتعبير عن ذلك بصورة أخرى، إنه إرهاب. ولا مجال للشك بأن هذه الأشياء تدفع الناس في السلطة الفلسطينية غير المتورطين في الإرهاب - إلى الإرهاب".

وأضاف هاجاري "هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة. حالما يتم تجنب هذه الظاهرة، سيكون هناك إرهاب أقل".

وأوضح المتحدث العسكري أنه "بغية الحد من الإرهاب في الضفة الغربية نحتاج إلى إحباطه، كما فعلنا أمس مع الخلية التي غادرت جنين، والسماح لنا بفرض الحماية في المنطقة - لدينا 20 كتيبة في الضفة الغربية.

كما لفت هاجاري إلى تعذر القيام بالتدريبات على خلفية التصعيد الأمني الذي يلعب دورا في تأجيجه الإرهاب القومي اليهودي، وهو امر مدعوم بالوقائع والخلاصة هي أنه يتوجب علينا العمل على منع الجريمة القومية والإرهاب القومي".

وبالعودة إلى أحداث قرية برقة، نفى هاجار صحة الادعاء من جانب المستوطنين بتأخر الجيش الإسرائيلي عن تلبية النداء مشيرًا الى أن أول اتصال جاء بتمام الساعة الثامنة من أجهزة الأمن الفلسطينية للتبليغ عن احتكاك في القرية، ولم تلحظ الدورية التي وصلت الى الشارع الرئيسي أي حركة نظرا لأن الأحداث كانت بعيدة عن الشارع. وبعد ساعتين فقط استلمنا اتصالا وبتمام التاسعة وتسع دقائق تسلمنا الموقع الدقيق للحدث. وأخذنا بعض الوقت لنفهم أن هناك مصاب، وكان قد وصل بقواه الذاتية الى البؤرة ومن هناك قمنا بنقله لتلقي العلاج. لو علمنا بالأمر منذ الساعة السابعة مساء فإني أفترض باحتمالية عالية أننا كنا سنمنع تمدد هذا الحدث".

ورفض المتحدث العسكري التعليق على أقوال وزير الأمن القومي لا سيما دعوته الى منح وسام تقدير لمطلق النار. وأشار إلى ان هناك تحقيق في القضية. لقد وقعت الأحداث على مسافة 250 مترا من قرية برقة الفلسطينية وعلى بعد يزيد عن كيلومتر عن البؤرة الاستيطانية. فكيف وصلوا إلى هناك وكيف حدث ذلك، هذا ما سيبينه التحقيق. وحسنا يفعلون باستكمال استيضاح الحقائق وكشفها أمام الجمهور.

وبخصوص موقفه من قرار مئات الطيارين والضباط عدم التقيد بواجب الخدمة في الاحتياط على خلفية "الإصلاحات القضائية" قال إن ذلك سيؤدي حتما إلى الإضرار بالكفاءة التي تميز العاملين في الجيش. وأقر أن "هناك ضرر محدود لسلاح الجو، لكنه سيزداد عمقا إذا استمر الوضع على تلك الوتيرة".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أصدرت بيانا أدانت من خلاله تصرفات المستوطنين على خلفية الاشتباكات قرب قرية برقة ومقتل الفلسطيني برصاص أحد المستوطنين ووصفت ذلك بـ"الهجوم الإرهابي".