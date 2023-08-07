الجيش الإسرائيلي: انفجار عبوة ناسفة بمحاذاة السياج الحدودي قرب جنين في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وشرطة الحدود في وقت سابق في جنين فلسطينيين يشبته بنشاطاتهما المسلحة، في إطار حملة اعتقالات واسعة النطاق

أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في منطقة داخل الضفة الغربية قبل فترة وجيزة بمحاذاة السياج الحدودي قرب قرية عرقة الواقعة الى الغرب من مدينة جنين ولم تقع إصابات أو أضرار.

ونفى المتحدث التقارير الأولية التي تحدثت عن إمكانية انفجار صاروخ.

تصاعد الدخان بعد وقوع انفجار بالقرب من بلدة شكيد بالضفة الغربية، يوم الإثنين. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في السبب.

وأشارت تقارير أولية إلى إطلاق صاروخ من جنين أو إلقاء عبوة ناسفة ، بحسب تقارير محلية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وشرطة الحدود في وقت سابق في جنين فلسطينيين يشبته بنشاطاتهما المسلحة، في إطار حملة اعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية.

تم على وجه الخصوص، اعتقال خمسة مشتبه بهم في قرية برقة بالضفة الغربية لتورطهم في الاشتباكات العنيفة الجمعة الماضية، والتي قتل خلالها مستوطن يهودي فتى فلسطينيا يدعى قصي معطان (19 عاما).

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت بالفعل مستوطنين يهوديين، يوم السبت، للاشتباه في تورطهما، بتهمة التسبب في الموت بقصد أو اللامبالاة بدوافع عنصرية، وهو ما يعادل القتل.