نتنياهو يقول إنه "يراهن" على التطبيع بين إسرائيل والسعودية

"إذا كانت هناك إرادة سياسية، فستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع والسلام الرسمي بين إسرائيل والسعودية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة نشرت يوم الإثنين إنه متفائل بشأن تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة الخليجية، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مسبوق".

"أعتقد أننا على وشك أن نشهد انعطافا محوريا في التاريخ. ربما. وقال نتنياهو لبلومبرج "لا أستطيع أن أضمن حدوث ذلك".

وأشار إلى أنه حتى بدون اتفاقية السلام الرسمية، ينبغي توقع تطبيع اقتصادي بين البلدين.

"هناك ممر اقتصادي للطاقة والنقل والاتصالات يمر بشكل طبيعي عبر جغرافيتنا، من آسيا إلى شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا. سوف نحقق ذلك. بالمناسبة، إحساسي هو أننا سوف نحقق ذلك على الرغم مما إذا كان لدينا سلام رسمي أم لا ، قال نتنياهو.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه من أجل التوصل إلى تلك الصفقات، سيتعين على إسرائيل تقديم "بعض" التنازلات، رافضًا الخوض في التفاصيل.

وقال مضيفا "إذا كانت هناك إرادة سياسية، فستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع والسلام الرسمي بين إسرائيل والسعودية. هذا له عواقب اقتصادية هائلة على المستثمرين، وإذا كان عليهم المراهنة عليه الآن، فسأراهن عليه، لكن لا يمكنني ضمان ذلك".

لست على استعداد لتقديم أي شيء من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر. لن أفعل ذلك لكني أعتقد أن هناك مجالا كافيا لمناقشة الاحتمالات".

كما ألمح نتنياهو إلى أن القضية الفلسطينية تتم مناقشتها "أقل بكثير مما تعتقد" في محادثات التطبيع التي تم التكهن بها في وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة. ولدى الضغط عليه بشأن إمكانية السماح بإقامة دولة فلسطينية، قال نتنياهو إنه "بالطبع" سيعارضها لأنها "لن تكون دولتهم الخاصة"، بل "دولة إرهاب إيرانية".

"يجب أن يتمتع الفلسطينيون بكل الصلاحيات لحكم أنفسهم وألا يكون لديهم أيا منها لتهديد إسرائيل، مما يعني شمل ذلك في أي تسوية سلمية نهائية سنحصل عليها مع الفلسطينيين، أود أن أقول إن إسرائيل ستتمتع بقوة أمنية طاغية في المنطقة بالكامل، وإلا فإننا سننهار، وهم سينهارون".