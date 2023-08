تركيا: إصابات في انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا بولاية كوجالي

أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارا هز ميناء ديرينس التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي اسفر عن إصابات، وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار، من جهته قال رئيس بلدية درينجة": أسباب الانفجار ما زالت مجهولة ونعتقد أنه ناجم عن ضغط غاز لكنه كان انفجارا عنيفا".

