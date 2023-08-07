إسرائيل تنشر مهمة "أجنحة النار" في قبرص للإغاثة من حرائق الغابات

نتنياهو: "يأتي هذا بناء على طلب من جمهورية قبرص للحصول على مساعدات طارئة على أساس الشراكة الثنائية القوية"

بناءً على طلب الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، أرسلت إسرائيل، اليوم الاثنين، بعثة في مهمة إغاثة للمساعدة في إخماد حرائق الغابات، وسط واحدة من أطول موجات الحر في تاريخ الجزيرة.

وبناء على تعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق عليها وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير الخارجية إيلي كوهين، فإن عملية الجيش الإسرائيلي التي أطلق عليها اسم "أجنحة النار" ستساعد في إخماد حرائق ضخمة في مدينة ليماسول. بقيادة وزارة الأمن القومي، تتم العملية تحت قيادة قسم الطيران في الشرطة الإسرائيلية وبالتعاون مع هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان"يأتي هذا بناء على طلب من جمهورية قبرص للحصول على مساعدات طارئة على أساس الشراكة الثنائية القوية."وأضاف: "سيتم نقل الأطقم والمعدات بواسطة طائرات شمشون التابعة للجيش الإسرائيلي ... مما سيساعد في إخماد الحرائق الهائلة التي تدور رحاها في جمهورية قبرص بسبب الطقس القاسي والرياح القوية".

تشمل العملية طائرتين إطفاء من طراز Air-Tractor وطاقم مكون من أربعة طيارين وطاقم أرضي مدرب وخبراء في حرائق الغابات ومعدات تشمل ما يقرب من ستة أطنان من مثبطات اللهب الإسرائيلية.

يأتي فيلم "أجنحة النار" بعد حوالي أسبوعين من عودة بعثة إسرائيلية من اليونان بعد مساعدتها في إطفاء حرائق الغابات في عدة مناطق هناك. في عام 2021، أرسلت إسرائيل أيضًا طائرتي إطفاء إلى قبرص للمساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في الجزيرة.