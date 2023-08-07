وزير الأمن الإسرائيلي يستقبل نظيره اليوناني ويناقشا تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الصناعي

شدد الوزير غالانت على الأهمية الاستراتيجية للأطر الثنائية والثلاثية مع قبرص بهدف مشترك وهو ضمان الاستقرار الإقليمي،

استقبل وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره اليوناني نيكوس ديندياس،اليوم الاثنين، خلال زيارته الأولى لإسرائيل منذ توليه منصبه، وناقش الوزيران خطوات تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الصناعي، والتحديات المشتركة في الحرب ضد الإرهاب، كما أعربا عن التزامهم بمواصلة تعميق العلاقات والتعاون.

وشدد الوزير غالانت على الأهمية الاستراتيجية للأطر الثنائية والثلاثية مع قبرص بهدف مشترك وهو ضمان الاستقرار الإقليمي، وقال"إن تعاوننا ينبع من صداقة حقيقية والتزام مشترك بعلاقاتنا والدفاع عن مصالحنا المشتركة. ولن تساهم الاتفاقيات الصناعية الأخيرة في الأمن فحسب، بل ستساهم أيضًا في تعزيز اقتصادات بلدينا".

وأشار غالانت إلى"نقف معًا في الأوقات الصعبة. تمامًا كما ساعدتنا في الماضي، نحن اليوم على استعداد لمواصلة دعم الرجال والنساء الذين يكافحون حرائق الغابات الرهيبة في اليونان. وفي هذه المذكرة، أود أن أعبر عن خالص تعازيّ، بعد فقدان الطيارين اليونانيين اللذين سقطا الأسبوع الماضي، ولتقديم دعمي للمجتمعات المتضررة من الحرائق"

في نهاية شهر يوليو/تموز المنصرم، تم إجلاء ما يقرب من 2500 شخص كإجراء احترازي إلى كورفو باليونان، حيث اشتعلت النيران في شمال هذه الجزيرة السياحية للغاية.