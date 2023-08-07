الحرس الثوري الإيراني: إذا احتجزت واشنطن سفننا سنرد بالمثل

"طهران قد بلغت من القوة العسكرية ما يجعلها قادرة على التصدي لأي خطوة شريرة من قبل الولايات المتحدة والرد عليها بالمثل، على غرار حجز السفن"

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن "تحركات الولايات المتحدة الشريرة ستقابل بالمثل من جانب إيران"، مشيرا إلى أن"طهران قد بلغت من القوة العسكرية ما يجعلها قادرة على التصدي لأي خطوة شريرة من قبل الولايات المتحدة والرد عليها بالمثل، على غرار حجز السفن"

جاءت تصريحات رمضان شريف خلال مراسم إحياء ذكرى "يوم الصحفي"حيث أكد على أن "العالم بات على يقين بأن إيران ستصبح قوة إقليمية كبرى"وأضاف "بعد المواجهات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، فقد انكشفت الأخيرة أمام دول المنطقة على ضعفها، بينما تجلت قدرات إيران الإسلامية أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "الدول الإقليمية توصلت إلى قناعة أن تأمين منطقة الخليج يتحقق بمشاركة الدول المطلة عليه فقط".

وكان البيت الأبيض، قد أكد في بيان، الخميس المنصرم، على إن"زيادة الوجود الأميركي في مضيق هرمز تستهدف الرد على أي استفزاز إيراني" مشيرا إلى أنه "تم رصد تهديدات إيرانية هناك وبأن مضيق هرمز حيوي" وقال أربعة مسؤولين أمريكيين لوكالة أسوشيتيد برس إن "الجيش الأمريكي يخطط لإرسال أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة غير مسبوقة لمنع إيران من الاستيلاء على السفن المدنية ومضايقتها"وتابعوا"لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأن المناقشات مستمرة بين المسؤولين العسكريين الأمريكيين وحلفاء أمريكا الخليجيين في المنطقة" وقال مسؤولون إن "البحارة لن يوفروا الأمن إلا بناء على طلب السفن المعنية"