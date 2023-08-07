رئيس الحكومة الفلسطينية:"هناك حراك سياسي هام بالمنطقة يشارك به الرئيس أبو مازن"

يأتي هذا في ظل التقارير عن المساعي الامريكية لابرام اتفاق تطبيع بين أسرائيل والسعودية في اطار صفقة أمريكية

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية خلال جلسة الحكومة في مدينة رام الله اليوم إنه "في المنطقة يجري حراك سياسي هام، ويشارك الرئيس الفلسطيني أبو مازن بها بشكل فعال" وأضاف "نحن متأكدون من أن السعودية ترى بالقضية الفلسطينية موضوعا هاما وهي على رأس سلم أولوياتها في النقاشات الإقليمية والدولية، الرياض تدعم الأقصى، القدس وفلسطين".

وعبرت السلطة الفلسطينية عن قلقها على ضوء التقارير الأخيرة بأن إدارة بايدن تعمل على ابرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، ويوم الخميس الماضي اعلن وزير الخارجية الفلسطيني الخميس الماضي رياض المالكي إنه :"توجد مخاوف من أن اتفاق من هذا القبيل سيضعف أكثر دعم العالم العربي للفلسطينيين وسيقوض الأمل بدولة فلسطينية مستقلة".

وشدد المالكي على أنه :"يوجد أمل بأن السعوديين لن يخضعوا لأي ضغط أو تخويف من جانب إدارة بايدن أو دولة عظمى أخرى" وبرأيه "السعودية أبدت اهتماما كبيرا بعملية السلام بقيادة الدول العربية، وهم يمكنهم السماع منا أيضا عن الخطوات الضرورية التي يجب عليهم حقيقة اتخاذها، من أجل التوصل الى حل للقضية الفلسطينية". واضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن "القيادة الفلسطينية شعرت بالخيبة من إدارة بايدن، والتي لم تلتزم بتعهدها الغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق تراب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".