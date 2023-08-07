إسرائيل: نموذج مصغر لقلب الإنسان على شريحة يمكن أن يحدث ثورة في أبحاث القلب والأوعية الدموية

هذا النموذج المصغر والمتطور لقلب الإنسان لديه القدرة على إعادة تشكيل ممارسات فحص الأدوية، وتعزيز فهمنا لأمراض القلب والأوعية الدموية

في إنجاز كبير، كشف فريق من الباحثين الإسرائيليين عن نموذج مصغر لقلب الإنسان على شريحة يمكن أن تحدث ثورة في أبحاث القلب والأوعية الدموية وتوفر بدائل للاختبار على الحيوانات، ويعد نموذج القلب البشري هذا متعدد الغرف، والذي يتسم بالحرية والسرعة، والذي لا يزيد حجمه عن حبة أرز ، بتغيير جذري في الطريقة التي يُدرس بها القلب ووظائفه.

هذا التقدم الذي نُشر في المجلة المرموقة Nature Biomedical Engineering يفتح "حقبة جديدة في أبحاث القلب والأوعية الدموية"، وفقًا لفريق البحث الإسرائيلي بقيادة يعقوب نحمياس، أستاذ الهندسة الحيوية في الجامعة العبرية في القدس.

يقول الباحث: "هذا النموذج المصغر والمتطور لقلب الإنسان لديه القدرة على إعادة تشكيل ممارسات فحص الأدوية، وتعزيز فهمنا لأمراض القلب والأوعية الدموية، والمساهمة في نهاية المطاف في مستقبل أكثر صحة واستدامة".

تم تطوير هذه النسخة المتماثلة الدقيقة لقلب الإنسان باستخدام الخلايا الجذعية التي يسببها الإنسان (hiPSCs). يشتمل النموذج على غرف متعددة ومجموعات منظم ضربات القلب وغشاء نخابي وبطانة شغاف القلب ، وكلها مصممة بدقة لتقليد بنية ووظائف قلب الإنسان.

تتمثل إحدى أهم خصائص هذا التكاثر في قدرته على توفير قياسات في الوقت الفعلي للمعلمات الأساسية، مثل استهلاك الأكسجين وإمكانات المجال خارج الخلية وتقلص القلب. قدمت هذه القدرة بالفعل للعلماء رؤى غير مسبوقة في وظائف القلب والأمراض. على وجه الخصوص، جعل نموذج القلب الصغير من الممكن تحديد شكل جديد من عدم انتظام ضربات القلب يختلف عن تلك التي لوحظت في النماذج الحيوانية التقليدية ، وبالتالي تقديم طرق جديدة لدراسة علم وظائف الأعضاء البشرية.

تمتد الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف، على سبيل المثال، إلى صناعة الأدوية، مما يسمح للباحثين باكتساب نظرة ثاقبة لا تقدر بثمن حول التأثيرات الدقيقة للمركبات الصيدلانية على قلب الإنسان. تم اختبار استجابة النموذج القلبي لعقار العلاج الكيميائي ميتوكسانترون ، الذي يشيع استخدامه لعلاج اللوكيميا والتصلب المتعدد، بعناية.

بفضل هذه التجارب، أوضح الباحثون كيف يتسبب "ميتوكسانترون" في عدم انتظام ضربات القلب عن طريق تعطيل اقتران القلب الكهربائي بالميتوكوندريا. اكتشفوا أيضًا حلاً محتملاً عن طريق إعطاء الميتفورمين، وهو دواء شائع لمرض السكري، والذي أظهر نتائج واعدة في التخفيف من بعض الآثار الضارة للدواء.

تظل أمراض القلب والأوعية الدموية - إلى جانب السرطانات - من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، مما يؤكد الأهمية الحاسمة لهذا الاختراق.