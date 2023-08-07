تقرير: إسرائيل اغتالت مهندسا ايرانيا كبيرا خلال هجوم دمشق فجر اليوم

بحسب التقرير ، المهندس يعمل في مشروع كبير في سوريا وتم اغتياله وهو نائم

ذكرت تقارير أجنبية أن الهجوم المنسوب لإسرائيل الليلة في دمشق، بسوريا استهدف مهندسا ايرانيا كبيرا يعمل في مشروع رفيع المستوى وإنه كان يعمل في سوريا ، جاء هذا بحسب النشر في القناة الاسرائيلية 13.

ووفقا للتقديرات، الاستخبارات الإسرائيلية راقبت المهندس واستغلت فرصة لاغتياله جوا وهو نائم. وهو ليس واحدا من الجنود السوريين الأربعة والذين يعملون في الدفاعات الجوية واعلن عن موتهم إثر الهجوم. ايضا يدور الحديث عن الهجوم الأول منذ أن أعلن مئات من ضباط الاحتياط في سلاح الجو أنهم لن ينتظموا في الخدمة على خلفية الثورة القضائية وإلغاء بند المعقولية.

ووفقا لتقارير سورية، الهجوم وقع تقريبا الساعة 02:20 من فجر اليوم وأدى الى مقتل أربعة جنود سوريين، واصابة أربعة آخرين والتسبب بأضرار. وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن الهجوم المنسوب الى إسرائيل وجه ضد مواقع تابعة للجيش السوري والمجموعات الايرانية المسلحة في منطقة دمشق.

ووفقا لمصادر مذكورة بالتقرير، فإن أربعة صواريخ إسرائيلية اطلقت من طائرات حربية من منطقة شمالي دمشق، والتي يتواجد بها مخازن أسلحة تابعة للحكومة السورية، والتي تستخدمها المجموعات المسلحة الايرانية، وذكر شهود عيان عن اندلاع حريق كبير في المنطقة واستدعاء عدد كبير من قوات الإنقاذ.