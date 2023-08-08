الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي ينفّذ هدم منزل منفذ هجوم على إسرائيليين وسط اندلاع اشتباكات في مخيم عسكر بنابلس

بحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد دخلت قواته مخيم عسكر للاجئين في أطراف نابلس ليلا لتنفيذ هدم منزل عبد الفتاح خروشة الفلسطيني الذي قتل هليل مناحم ويغيل يعكوف يانيف

اندلعت مواجهات بين مجموعة فلسطينيين وجنود أثناء قيام الجيش الإسرائيلي بهدم منزل منفذ هجوم حوارة في نابلس فجر الثلاثاء، تخللها إلقاء حجارة وإضرام النار في إطارات السيارات وإلقاء عبوات ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية التي ردت بوسائل تفريق المظاهرات.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فقد دخلت قواته مخيم عسكر للاجئين في أطراف نابلس ليلا لتنفيذ هدم منزل عبد الفتاح خروشة الفلسطيني الذي قتل هليل مناحم ويغيل يعكوف يانيف بالضفة الغربية في شباط الماضي.

وقتل خروشة نفسه في وقت لاحق في عملية في جنين شمال الضفة الغربية.

وفقا لتقييم مؤسسة الأمن الإسرائيلية تعتبر كل من جنين ونابلس ملاجئ تأوي النشاط الفلسطيني المسلح ومنها يخرج أولئك المصممون على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية وقع آخرها في مدينة تل أبيب وأسفرت عن مقتل حارس أمن يعمل بتكليف من بلدية تل أبيب-يافا.

ويأتي الهدم بعد أن رفضت محكمة إسرائيلية استئناف عائلته ضد الأمر.