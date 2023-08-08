المرصد السوري: 10 قتلى من جنود الجيش السوري في هجوم لتنظيم"داعش" بريف الرقة

استهدف عربات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع “كرفانات” وسيطرعلى تلك المواقع لعدة ساعات، ثم انسحب إلى جهة مجهولة، بعد أن أضرم النيران في السيارات وبيوت مسبقة الصنع،

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن"تنظيم ’داعش’ هاجم مواقع قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين له في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي"، واستهدف عربات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع “كرفانات” وسيطرعلى تلك المواقع لعدة ساعات، ثم انسحب إلى جهة مجهولة، بعد أن أضرم النيران في السيارات وبيوت مسبقة الصنع، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من مسلحي الحاجز العسكري وإصابة آخرين".

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 373 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

20 من عناصر تنظيم “داعش” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

و196 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 37 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 105 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.