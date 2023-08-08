هوكشتين سيغتنم الفرصة، بتكليف من من وزارة الخارجية، لـ "جس النبض" فيما يتعلق بالخوض في عملية ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل

من المقرر أن يصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر آب الجاري المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتين والذي عرف بدوره في إبرام اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بالرغم من العداء الذي يميز العلاقات بين البلدين المتجاورين.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان، عاموس هوكشتين، سيزور بيروت قريباً، تحت غطاء مرافقة بدء أعمال الحفر، التي من المقرر أن تبدأ منتصف آب / أغسطس، أو في الأسبوع الثالث منه في المربع رقم 9.

تشير تلك المصادر أيضا إلى أن هوكشتين سيغتنم الفرصة، بتكليف من من وزارة الخارجية، لـ "جس النبض" فيما يتعلق بالخوض في عملية ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، متابعة لنجاحه في التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وفق النشر في صحيفة الأخبار اللبنانية.

وبشأن ترسيم الحدود البحرية، أفادت مصادر أن هوكشتين الذي يعمل على خط استكمال ملف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، سيحمل معه ملف "التطبيع" إلى بيروت وسيبلغ المسؤولين هناك أن لبنان سيدفع ثمن بقائه خارج المناخ العربي وسيُنبذ، خاصة أن الرياض على "الطريق"ومسألة تواصلها مع إسرائيل مسألة وقت.