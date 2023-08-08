إسرائيل: هجوم إلكتروني يستهدف مستشفى ببني براك قرب تل أبيب

في الربع الأخير من السنة، عانت المستشفيات الإسرائيلية في المتوسط من 810 هجمات إلكترونية في الأسبوع، بزيادة قدرها 30٪.

استهدف هجوم الكتروني الليلة الماضية مستشفى معياني هيشوعا في بني براك بالقرب من تل أبيب. ووفقًا للمعلومات التي تم إرسالها، تم تعطيل أنظمة الكمبيوتر في المؤسسة، ولكن يبدو أن المعدات الطبية لم تتضرر.

وفي غضون ذلك، توجهت فرق من وزارة الصحة والنظام الإلكتروني الوطني إلى المستشفى لمواجهة أضرار الهجوم وتحييده في أقرب وقت ممكن. ووفقًا لتحقيق أولي، فإن هذا الهجوم يعد من نوع برامج الفدية.

وقالت مديرة المستشفى د. دوريت تكس مانوفا إن رعاية المرضى الداخليين لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني، وأن الأنظمة الإدارية فقط هي التي تأثرت. ومع ذلك، طلبت من المرضى عدم التوجه إلى قسم الطوارئ في المؤسسة، ودعت إلى تأجيل كافة مواعيد الاستشارة أو الفحص.

في الربع الأخير من السنة، عانت المستشفيات الإسرائيلية في المتوسط من 810 هجمات إلكترونية في الأسبوع، بزيادة قدرها 30٪. يعتبر قطاع الصحة في إسرائيل كما في أي مكان آخر من أكثر القطاعات تضرراً من هذه الظاهرة.