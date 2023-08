تقرير: الجيش اللبناني يستنفر قواته البحرية مقابل الزوارق الإسرائيلية بدعوى انتهاكها للسيادة اللبنانية

قال مراسل موقع الميادين المتواجد في الناقورة جنوبي لبنان الثلاثاء إن الجيش اللبناني استنفر قواته البحرية في مقابل الزوارق الإسرائيلية المنتهكة للسيادة اللبنانية.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .