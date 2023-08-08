تقرير: الجيش اللبناني يستنفر قواته البحرية مقابل الزوارق الإسرائيلية بدعوى انتهاكها للسيادة اللبنانية

قال مراسل الميادين المتواجد في الناقورة إن الجيش اللبناني استنفر قواته البحرية الثلاثاء في مقابل الزوارق الإسرائيلية المنتهكة للسيادة اللبنانية. يتبع...

قال مراسل موقع الميادين المتواجد في الناقورة جنوبي لبنان الثلاثاء إن الجيش اللبناني استنفر قواته البحرية في مقابل الزوارق الإسرائيلية المنتهكة للسيادة اللبنانية.

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يشار إلى أن مصادر تحدثت اليوم عن زيارة وشيكة للمبعوث الأميركي الخاص الى بيروت آموس هوكشتين الذي سيحضر تحت غطاء بدء أعمال الحفر المقررة منتصف آب لاستخراج الغاز من البحر المتوسط على إثر اتفاق ترسيم الحدود البحرية التاريخي، بين إسرائيل ولبنان وسيحمل معه على الأغلب ملف التطبيع مع السعودية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية للديار إن وزارة الخارجية الأمريكية مهتمة بحل قضية الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان وترغب في البناء على نجاح ترسيم الحدود البحرية.

وبما أن هوكشتين قد شارك أيضًا في محادثات التطبيع مع المملكة العربية السعودية، فإنه سيأخذ الخيار إلى بيروت أيضًا، وفقًا لما ذكرته الديار، التي قالت إن الرياض باشرت بالفعل خطواتها للمضي في العلاقات الرسمية مع إسرائيل وسيكون ذلك مجرد "مسألة وقت."