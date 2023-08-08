رئيس السلطة الفلسطينية يصل الأردن لبحث "العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة وآخر التطورات السياسية"

تأتي الزيارة بعد ساعات من لقاء العاهل الأردني مع نائب مساعد الرئيس الأمريكي، ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وبحثهما "القضي

أعلنت وكالة "عمون" الأردنية، أن الرئيس اتلفلسطينية محمود عباس وصل إلى العاصمة الأردن عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة "غير معلنة"، سيلتقي خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي الزيارة بعد ساعات من لقاء العاهل الأردني مع نائب مساعد الرئيس الأمريكي، ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وبحثهما "القضية الفلسطينية"

وعقد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني اجتماعا ثنائيا، حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحثا فيه "العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية"

ورافق الرئيس الفلسطيني في زيارته للأردن، "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.