وزير الأمن الإسرائيلي عند الحدود الشمالية: لن نتردد في استخدام كامل قوتنا، فلا تخطئوا"

أجرى وزير الأمن الثلاثاء جولة على طول الحدود الشمالية، مع كتيبة "الجليل" (الفرقة 91)، برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين من القيادة العسكرية الـ91 وقاة عسكريين كبار وتفقد منطقة مزارع شبعا التي أثارت الكثير من الغبار في الفترة الأخيرة.

وقال غالانت محذرا: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر يقف فيه حزب الله".