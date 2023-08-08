وزير الأمن الإسرائيلي عند الحدود الشمالية: لن نتردد في استخدام كامل قوتنا، فلا تخطئوا"

"سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بكل السبل المتاحة. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".

أجرى وزير الأمن الثلاثاء جولة على طول الحدود الشمالية، مع كتيبة "الجليل" (الفرقة 91)، برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين من القيادة العسكرية الـ91 وقاة عسكريين كبار وتفقد منطقة مزارع شبعا التي أثارت الكثير من الغبار في الفترة الأخيرة.

وقال غالانت محذرا: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر يقف فيه حزب الله".

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راقب وزير الأمن الحدود بنفسه وأجرى تقييما للوضع في منطقة مزارع شبعا (هار دوف) وتحدث عن آخر التطورات في القطاع. كما تلقى وزير الأمن من القادة لمحة عامة عن الجهود الدفاعية الجارية على طول الحدود، والتقدم المحرز في بناء الحاجز الجاري تنفيذه هذه الأيام وتوقف عند أهمية إنجازه سريعا وتعزيز القوى في نشاطها بمواجهة التحديات المتزايدة في القطاع الشمالي.

وأضاف غالانت "وصلت صباح اليوم إلى الحدود الشمالية لمتابعة الأحداث التي وقعت هنا في الآونة الأخيرة عن كثب. التقيت هنا بقادة الجيش الإسرائيلي والمقاتلين - لدينا قادة ممتازون ومقاتلون مصممون.

ومما قاله الوزير أيضا "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بكل السبل المتاحة. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".

وأوضح الوزير بشكل لا لبس فيه "لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".