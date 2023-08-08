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الشاباك يعلن اعتقال خلية فلسطينية مسلحة خططت تنفيذ عدد من العمليات في إسرائيل

i24NEWS

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نشطاء الخلية الفلسطينية المفككة في الضفة الغربية.
Shin Betنشطاء الخلية الفلسطينية المفككة في الضفة الغربية.

هذه الخلية وجهها ناشط من الجبهة الشعبية يعيش في لبنان كان أطلق سراحه في إطار صفقة شاليط

كشف جهاز الأمن العام الشاباك اليوم عن خلية فلسطينية مسلحة خططت تنفيذ عدد من العمليات في إسرائيل، بينها عملية إطلاق نارخ والتي وجهت من قبل ناشط في الجبهة الشعبية من لبنان، خلال النشاط المشترك مع الجيش الإسرائيلي، اعتقل خلال الأشهر الأخيرة عدد من الفلسطينيين، والذين تم توجيههم من قبل علام كعبي، ناشط في الجبهة الشعبية يعيش في لبنان وأطلق سراحه في إطار صفقة شاليط. 

Video poster

كعبي هو ناشط معروف ، أصله من نابلس تم إبعاده الى قطاع غزة واليوم يعيش في لبنان. وبحسب الشاباك يقود نشاطات عدائية في إطارها يقوم بتجنيد نشطاء فلسطينيين، جزء منهم من أقرباءه، للقيام بعمليات في إسرائيل. وأحد المعتقلين هو مراد كعبي، من سكان مخيم بلاطة في نابلس، واعتقل خلال النشاط أيضا خالد أبو الهيجا من سكان جنين. 

وخلال تحقيقات الشاباك مع مراد كعبي اتضح أنه تلقى تعليمات من قبل علام لتنفيذ عمليات إطلاق نار. في إطار التحقيق تم ضبط بندقيتين M-16 كانت بحوزتهم. وتبين في التحقيق أن أبو الهيجا جند من قبل علام لتنفيذ عمليات وترأس خلية عسكرية تنشط في جنين. وقدمت ضد الاثنين لوائح اتهام في المحكمة العسكرية بالضفة الغربية، بالاضافة للاثنين اعتقل فلسطينيين اضافيين خططوا عمليات. 

Shin Bet communication
Shin Bet communicationتم تفكيك خلية من قبل الشاباك

 

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