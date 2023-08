رئيس المعارضة الإسرائيلية يجتمع مع وزير خارجية الإمارات في ايطاليا

اجتمع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان خلال زيارته الى ايطاليا. الاجتماع استمر 3 ساعات بين الاثنين، ناقشا خلالها التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وحول علاقات إسرائيل مع دول الخليج ودفع مشاريع مشتركة.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .