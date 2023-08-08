رئيس المعارضة الإسرائيلية يجتمع مع وزير خارجية الإمارات في ايطاليا

اللقاء بين الجانبين استمر ثلاث ساعات ناقشا خلاله التعاون الاستراتيجي بين البلدين والعلاقات بين البلدين

اجتمع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان خلال زيارته الى ايطاليا. الاجتماع استمر 3 ساعات بين الاثنين، ناقشا خلالها التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وحول علاقات إسرائيل مع دول الخليج ودفع مشاريع مشتركة.

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في نهاية الاجتماع مع المسؤول الاماراتي قال لابيد في بيان :"سعدت بالاجتماع مع صديقي وشريك الدرب عبد الله بن زايد. سوية وضعنا البنية التحتية للعلاقات بين البلدين، وسنواصل التعاون من أجل تعميق المصالح المشتركة والعلاقات بين البلدين".

ويشار الى أن دخول وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الى الحرم القدسي ادى الى الغاء زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى دولة الامارات العربية، وكانت الامارات أدانت هذه الزيارة.