مؤسسة حقوقية مصرية تكشف معلومات جديدة عن حادث مقتل الجنود المصريين الثمانية في العريش قبل أسبوع

كشفت مؤسسة "سيناء" لحقوق الانسان الناشطة في شمال سيناء عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادث مقتل الجنود المصريين الثمانية الأسبوع الماضي في مقر قطاع الأمن الوطني، وذلك بعد مرور أسبوع على الحادث وعدم صدور بيان رسمي بخصوصه ورفضها التعقيب، كما طالبت المؤسسة بنفس الوقت الافراج عن المحتجزين المدنيين والغير قانونيين في المقر والذين يبلغ عددهم ما بين 40 حتى 45 محتجزا.

