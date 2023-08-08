مؤسسة حقوقية مصرية تكشف معلومات جديدة عن حادث مقتل الجنود المصريين الثمانية في العريش قبل أسبوع

رغم عدم صدور اي بيان رسمي عن الحادث في مقر قطاع الأمن الوطني في العريش، المؤسسة تكشف معلومات جديدة وتطالب بالافراج عن محتجزين مدنيين غير قانونيين

كشفت مؤسسة "سيناء" لحقوق الانسان الناشطة في شمال سيناء عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادث مقتل الجنود المصريين الثمانية الأسبوع الماضي في مقر قطاع الأمن الوطني، وذلك بعد مرور أسبوع على الحادث وعدم صدور بيان رسمي بخصوصه ورفضها التعقيب، كما طالبت المؤسسة بنفس الوقت الافراج عن المحتجزين المدنيين والغير قانونيين في المقر والذين يبلغ عددهم ما بين 40 حتى 45 محتجزا.

https://twitter.com/i/web/status/1688248748260896768 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ذكرت المؤسسة أنها وثقت هذه المعلومات من خلال "مصادرها الخاصة ومعتقلين سابقين داخل المقر" والتي توضح ما جرى في ظل الصمت الرسمي رغم مرور أكثر من أسبوع على الحادث. وفي التفاصيل ذكر أن "مقر قطاع الأمن الوطني والمكون من أربع طوابق يقع في مقر أمني محصن شرقي مدينة العريش تتواجد فيه عدد من المؤسسات الأمنية الهامة بينها مقر المخابرات العامة والمحكمة، المبنى مزود بكاميرات في كل الغرف وفي كل الممرات، فتحات التهوية في الغرف مرتفعة ومؤمنة بقضبان حديدية من الصعب تفكيكها"

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز عن يوم الحادث فإن :"الاشتباك حصل أثناء تحريك أربعة عناصر محتجزين بالطابق الثاني، بطريقة ما تمكن أحد المحتجزين بمهاجمة أحد الجنود ويستولي على سلاحه ويتعامل به ضد عناصر الشرطة المتواجدين واستولى على أسلحتهم وقام بتحرير باقي المحتجزين والذين اشتبكوا مع باقي القوات في الداخل والذين لم يكن عددهم كبيرا".

واضاف:"الاشتباك انتقل للطابق الرابع والذي تحصن فيه المسلحين، وهذا أوضح استدعاء العمليات الخاصة بالأمن المركزي وقبل دخولهم المقر أطلقوا قنابل الغاز بكثافة في الطابق الأخير والذي يتواجد به المحتجزين السياسيين والبالغ عددهم تقريبا 15 محتجزا، ومصيرهم مجهول حتى الآن".

وتابع الفيديو:"خارج المبنى تواجدت قوات دعم وإسعاف وإطفائية ، وخرج دخان من الطابق الأخير، السلطات الأمنية قطعت شبكات الاتصال والانترنت كخطوة استباقية لمنع بث أي مواد مصورة من داخل المبنى ومنع استخدام هواتف الضحايا ، وفي الساعة 3 عصرا استعادت قوات الأمن السيطرة على المقر وـأعادت خدمات الاتصال والانترنت ، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين ثماني ضحايا بينهم قائد العمليات الخاصة العميد محمد مؤنس ، اضافة الى 18 مصابا من قوات الأمن".

وختم الفيديو وقال إنه "في ظل امتناع السلطات المصرية عن التعقيب على الواقعة حتى الآن فإن مؤسسة سيناء تطالب وزارة الداخلية والسلطات المصرية بالكشف عن مصير المحتجزين من المدنيين بجميع طوابق المبنى والبالغ عددهم وفقا لمصادرهم ما بين 40 حتى 45 محتجزا".