تقرير: الصاروخ المضاد للدبابات الذي أطلق من لبنان تجاه إسرائيل كان يستهدف دورية للجيش الإسرائيلي

جاء هذا بناء على تقرير صحافي مطلع على التقرير الذي يعده الجيش الاسرائيلي على حادث الانفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ذكرت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم" ان التقرير العسكري حول الانفجار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية قبل شهر انتهى العمل عليه ويتضمن معلومات أخطر مما يمكن تخيله. وكان الجيش الإسرائيلي أكد بعد ساعات من سماع الانفجار أن الحديث يدور عن صاروخ مضاد للدبابات أطلق تجاه الأراضي الإسرائيلية وانفجر بالقرب من السياج الحدودي عند قرية الغجر.

وبحسب تحقيق الجيش الإسرائيلي فإن صاروخين أطلقا تجاه دورية للجيش الإسرائيلي. واضاف التحقيق أن خلية صواريخ مضادة للمدرعات أطلقت صاروخين وهذه الخلية تابعة لتنظيم فلسطيني، وقدر الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النيران نفذ بدون موافقة حزب الله، واتضح أيضا أن أحد الصواريخ أصاب السياج الحدودي في قرية الغجر.

وذكر التقرير أنه بدون أدنى الشك بأنه في حال حققت هذه الصواريخ إصابات كان الأمر سيؤدي الى تصعيد، ويشير الأمر الى أن إسرائيل بذروة التوتر على الحدود في الشمال، وحاليا يتضح أن هذا الحادث على مسافة قريبة من التصعيد لأن هذه الصواريخ لم تصوب نحو سياج الغجر، انما نحو الدورية الراكبة والتي كان بها عشرة مقاتلين إسرائيليين. التنظيم الفلسطيني على ما يبدو لديه القدرة والحافز والجرأة للقيام بذلك.

وأمر إضافي يتضح من خلال ذلك أن التهديد الذي أطلقه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لزعيم حزب الله حسن نصر الله، بأن حزب الله ليس هو العنوان الوحيد في جنوب لبنان، التصعيد في الشمال ممكن أن يحدث بدونه أيضا، كما في هذه الحالة، مبادرة محلية لتنظيم فلسطيني كادت أن تؤدي الى إصابات ومن هناك الطريق نحو التصعيد ستكون قصيرة جدا.