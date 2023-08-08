إسرائيل: لقاء يجمع بين مسؤولي الشرطة وقادة الكنائس في القدس

ويهدف الاجتماع إلى فتح حوار من أجل تعزيز العلاقات، وتحسين التنسيق والتعاون بين الشرطة الإسرائيلية وممثلي الكنائس والمجتمعات المسيحية والكاثوليكية في القدس.

تم اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع بمبادرة الشرطة الإسرائيلي في متحف برج داوود في القدس، بقيادة مسؤولي الشرطة وكذلك قادة المجتمعات المسيحية والكاثوليكية في البلدة القديمة بالقدس.

ويهدف الاجتماع إلى فتح حوار من أجل تعزيز العلاقات، وتحسين التنسيق والتعاون بين الشرطة الإسرائيلية وممثلي الكنائس والمجتمعات المسيحية والكاثوليكية في القدس في مجموعة متنوعة من النقاط.

وجرت مناقشة حول حدث النار المقدسة في كنيسة القيامة والخطوات اللازمة لتنفيذه والتخطيط والتكيف في الموقع من أجل السماح لعدد أكبر من الناس بالتواجد داخل الكنيسة أثناء الاحتفال.

Police Spokesperson's Unit مسؤولون في الشرطة يلتقون بزعماء دينيين في القدس

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا المقلقة لجرائم الكراهية ضد المسيحيين في البلدة القديمة، كما عرض قائد مركز شرطة داوود، النشاط العملياتي الذي تم في المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأعرب المسؤول الأمني، عن التزامه التام بمكافحة هذه الظاهرة، وتم فتح 16 تحقيقا في منطقة القدس منذ بداية العام، في أعقاب تلقي شكاوى، وتقارير الشرطة أو تحديد المشتبه بهم المتورطين في حوادث التخريب والعنف والمضايقات الموجهة ضد المسيحيين أو المؤسسات الدينية المسيحية.

Police Spokesperson's Unit الشرطة الإسرائيلية تلتقي بقادة الكنيسة في القدس

في هذه الحالات، تم القبض على 21 مشتبهاً بهم واحتجازهم.

وفي الشهر الماضي، تلقت الشرطة بلاغاً عن الأضرار التي لحقت ببوابة الكنيسة البولندية في القدس، وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم المتورطين في الحادث، وتم التحقيق مع أفراد آخرين.