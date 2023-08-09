وزير الخارجية الإيراني: "طهران ترفض أي شروط مسبقة لتبادل السجناء مع أميركا"

وأضاف الوزير أمس الثلاثاء، أن "طهران ترحب بالمبادرات الدبلوماسية التي تساعد على رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها"

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ترفض أي شروط مسبقة بشأن تبادل السجناء مع أمريكا، ولا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مؤكدًا أن "بلاده مستعدة لذلك بناء على أسس إنسانية".

وأضاف الوزير أمس الثلاثاء، أن "طهران ترحب بالمبادرات الدبلوماسية التي تساعد على رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها"، مشيرا إلى أن "إيران تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء عبر عُمان وقطر"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، قد أكد في وقت سابق وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران بهدف إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران.