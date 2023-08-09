وزير الخارجية الإسرائيلي: التطبيع مع السعودية قد يؤدي إلى 'انسجام إقليمي حقيقي'

وأضاف كوهين أن "اتفاقية التطبيع مع السعودية ستكون إنجازًا دبلوماسيًا قد يشكل الأساس لانسجام إقليمي حقيقي، مما سيقود دولًا أخرى إلى السعي من أجل السلام".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مقال رأي نُشر مساء الثلاثاء في صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن اتفاقية التطبيع المحتملة بين إسرائيل والسعودية يمكن أن تكون مفتاح "التناغم الإقليمي الحقيقي " .

وأضاف كوهين أن "اتفاقية التطبيع مع السعودية ستكون إنجازًا دبلوماسيًا قد يشكل الأساس لانسجام إقليمي حقيقي، مما سيقود دولًا أخرى إلى السعي من أجل السلام".

وتابع كوهين أن "اتفاقًا بين الولايات المتحدة والسعودية، والذي سيكون مكونًا رئيسيًا في أي اتفاق تطبيع بين الرياض والقدس، سيشمل ضمانًا أمريكيًا للمساعدة في الحفاظ على أمن السعودية ودول الخليج من إيران".

وقدمت "السعودية للولايات المتحدة التي تتواصل بين الطرفين عدة مطالب من بينها الحفاظ على أمنها في مواجهة العدوان الإيراني".

تأتي تصريحات وزير الخارجية في صحيفة وول ستريت جورنال بعد يومين فقط من قوله، إن رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "سيصنعان التاريخ" ، خلال مقابلة نادرة مع صحيفة إيلاف السعودية.

وكان بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق أنه متفائل بشأن تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة الخليجية، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مسبوق".