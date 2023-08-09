تقرير: قائد فيلق القدس الإيراني يصل بيروت للقاء نصر الله

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يلتقي قاآني زعيم حزب الله حسن نصر الله خلال زيارته للبنان.

أفادت تقارير إعلامية، مساء أمس الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بيروت بعد اختتام زيارته لسوريا.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يلتقي قاآني زعيم حزب الله حسن نصر الله خلال زيارته للبنان.

وكان وزير الأمن الإسرايلي. قد أجرى أمس الثلاثاء جولة على طول الحدود الشمالية، مع كتيبة "الجليل" (الفرقة 91)، برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين من القيادة العسكرية الـ91 وقاة عسكريين كبار.

وقال غالانت محذرا: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر يقف فيه حزب الله".