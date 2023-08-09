تقرير: تقديرات إسرائيلية عن تزايد احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية

يجب على إسرائيل أن تتخد عدة خطوات لتفادي وقوع مواجهة على الحدود مع حزب الله على الحدود الشمالية

تطرقت القناة الإسرائيلية "13" الى تقديرات إسرائيلية صباح اليوم عن تزايد احتمال للتصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية، وإن إسرائيل تدرك إنها ستكون مطالبة باتخاذ إجراءات، ربما أكثر هدوءا- لتقوية الردع أمام التنظيم في لبنان.

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت حذر أمس خلال زيارته الى مزارع شبعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "عدم ارتكاب خطأ"، لكن لا يجب أن ينظر إلى تصريحاته بأنها تحذير قبل وقوع الكارثة، لأننا لم نصل الى نهاية مواجهة مع حزب الله، على الرغم من وجود تفهم في إسرائيل إنه رغم حقيقة أن إسرائيل وأيضا حزب الله لا يرغبان بالوصول الى صراع- خطر الوصول الى تصعيد واسع أكبر بكثير.

وذكر التقرير أن "حزب الله يسمح لنفسه بخوض العديد من المخاطر على طول الحدود، ومن بين الأمور الأخرى كان نصب الخيمة والتي أقيمت على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ شهرين ونصف. وكما شهدنا في عام 2006 مع اندلاع حرب لبنان الثانية، أيضا حين لا نكون معنيين بذلك- تدهور الأوضاع وصراع من هذا القبيل سريع الحدوث".

ونقل التقرير عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يعترفون بأن "التقاعس ضد الخيمة لدى نصبها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية كان خطأ أثار انطباع عن ضعف معين. وبحسب التقديرات، نصر الله يستمد التشجيع من التوتر السياسي السائد داخل المجتمع الإسرائيلي، ويصادق على أنشطة استفزازية يقوم بها نشطاء في تنظيمه من منطلق استعدادهم للمخاطرة بالخروج لعدد محدود من أيام القتال".

وخلال نقاش المجلس الأمني المصغر الأحد الماضي، والذي استمر 6 ساعات، انشغل رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء في الوضع الأمني الحساس أمام حزب الله في المنطقة الشمالية. مسؤولون في الجيش الإسرائيلي تواجدوا في النقاش حذروا الوزراء بأن تقييم معنى "المواجهة المحدودة أمام حزب الله" معقدة جدا في الواقع الحساس الحالي. ووفقا للمسؤولين، أيضا الخروج الى مثل هذه العملية التي يمكن تصويرها بإسرائيل بأنها "محددة"- يمكن أن تتطور الى حدث أوسع بكثير.

كما استعرض المسؤولون الأمنيون أمام الوزراء وضع لبنان الهش والتداعيات الأمنية لما تم تعريفه من قبل مسؤول سياسي أن "لبنان دولة متهالكة بدون قيادة". وخلال النقاش، تم إبلاغ أعضاء المجلس بأنه يجب التمييز بين الخطط والأنشطة الحقيقية التي يقوم بها حزب الله وبين ما يتم تعريفه على أنه "استفزاز على السياج الحدودي" فقط، مقل تلك الخيمة.