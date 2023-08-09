"ملف الايرانيات" : المحكمة تبرأ أربعة من المتهمات الخمسة

وكانت وجهت للمتهمات الخمسة عدة تهم مرتبطة بمخالفات :الاتصال مع عميل أجنبي، تقديم معلومات لفائدة العدو

برأت المحكمة المركزية في مدينة القدس اليوم اثنتين من المتهمات الإسرائيليات في الملف الذي أطلق عليه "ملف الايرانيات" من المخالفات التي نسب لهن وهي :الاتصال مع عميل أجنبي، تقديم معلومات لفائدة العدو والمساعدة بتوفير المعلومات. وذكر القاضي في قراره أنه بدون أدنى شك لم يكن للمتهمين نوايا للمساس بأمن الدولة.

مع ذلك، أدانت المحكمة المركزية في القدس الإسرائيلية من سكان مدينة "حولون" وسط إسرائيل بالاتصال مع عميل أجنبي وبرأتها من مخالفة تقديم معلومات لفائدة العدو. وقال القاضي في قراره إنه "كانت لديها شكوك حقيقية أن الحديث يدور عن جهة مرتبطة بالسلطات الايرانية وهدف العلاقة معه كان الحصول على معلومات عما يحدث في ايران بسبب وظيفتها كمقدمة برامج في الراديو للمجتمع الايراني"، وكانت متهمتان أخريتان قد برئتا بالماضي من التهم التي وجهت لهن.

وكذلك تم تبرئة مواطنة من بلدة "بيت شيمش" من التهم ضدها والتي صرحت بعد تبرئتها :"أنا لم أعرف، كل الوقت اعتقدت بأنه يهودي، لم تكن لي أية نوايا ولا مرة للمساس بدولة إسرائيل، هذه دولتي، أنا قدمت لها ستة أبناء، قدمت لها روحي".